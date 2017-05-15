تعادل أواسط الاتحاد لكرة القدم وكبار سيدي السايح وديا (1-1) .

طرابلس 15 مايو 2017 (وال)- انتهى اللقاء الودي الذي جمع فريق أواسط نادي الاتحاد مع كبار نادي سيدي السايح بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والذي جمعهما مساء اليوم بملعب المرحوم المهدي السوكني بنادي الاتحاد . يذكر أن هذه أول مباراة ودية يخوضها فريق أواسط الاتحاد تحت إدارة الطاقم الفني الجديد بقيادة اللاعب السابق للنادي المدرب "أبوبكر باني" خلفا للمدرب واللاعب السابق " لطفي قريميل ". وكانت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد قد كلفت خلال اجتماعها الأول أمس الأحد في مقرها الجديد الذي تم إعادة صيانته، المدرب الوطني "أبوبكر باني" صخرة دفاع منتخب ليبيا وفريق الاتحاد السابق، بالإشراف على فريق الأواسط. ...(وال)...