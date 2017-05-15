كمال القرقني يحرز القلادة الفضية في بطولة \"بادي باور\" لكمال الأجسام المقامة في إنجلترا.



طرابلس 14 مايو 2017 (وال)- أحرز بطل كمال الأجسام الليبي \" كمال القرقني

\" القلادة الفضية في منافسات بطولة \"بادي باور\" التي أقيمت في برغنهام في

إنجلترا بعد حصوله على الترتيب الثاني وسط منافسة كبيرة بين أبطال

العالم.

ويعد البطل الليبي \"كمال القرقني\" المتوج ببطولة العالم أكثر من خمس

مرات، من أقوى وأفضل الأجسام العربية في الفترة الأخيرة، فلم يستطع أي

بطل عربي منازلته والتغلب عليه، باستثناء البطل المغربي \"محمد زكريا\"

الذي تغلب عليه مرة واحدة العام 2013 في المغرب، وحقق المركز الأول في

فئة وزن أكثر من الـ100 كغم.

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