رئيس المجلس الأعلى للدولة يدعو علماء ومشائخ الأمة الليبية إلى تحمل مسؤولياتهم في الدعوة إلى المصالحة وحقن الدماء .

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طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد \

\\\"عبدالرحمن السويحلي\\\" على دعم المجلس الأعلى للدولة للتوافق الوطني وطيّ\

صفحة الماضي ، وتقديم التنازلات دون التفريط في الثوابت والمبادئ من أجل \

وطن يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش، لا مكان فيه للتطرف ، أو النعرات \

القبلية والجهوية، مُشددًا على أن الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد \

المتاح للخروج بليبيا من أزمتها.\

وأوضح السيد \\\"السويحلي\\\" في كلمة له اليوم الإثنين في افتتاح مؤتمر \

\\\"تداعيات وتأثيرات كُلفة الصراع في ليبيا\\\" الذي أقامته مؤسسة الشيخ \

الطاهر الزاوي الخيرية في العاصمة طرابلس أن المجلس الأعلى للدولة تبني \

مشروع عودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها ، وأنه يرحب بعودة \

نازحي العوينية إلى ديارهم ، ومُثمنًا الموقف النبيل والشجاع الذي اتخذه \

حكماء وأهالي الزنتان.\

وجدد السويحلي دعمه الكامل لعودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم خاصةً بعد\

إبرام اتفاق المُصالحة وجبر الضرر بين مدينتي مصراتة وتاورغاء ، مشددا \

على أن مدينة مصراتة ستكون سبّاقة في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل \

مثلما كانت سبّاقة في الدفاع عن الوطن ومُقدراته .\

ودعا السيد \\\"السويحلي\\\" علماء ومشائخ الأمة الليبية إلى تحمل \

مسؤولياتهم في الدعوة إلى المصالحة وحقن الدماء، وعدم ترك المشهد الديني \

لأصحاب الأجندات السياسية الذين يسعون لفرض رأيهم واختزال الشريعة \

الإسلامية في شخوصهم لغرض البقاء في السلطة بأي ثمن كان.\

وطالب السيد الرئيس كافة الضباط الوطنيين الشرفاء شرقاً وغرباً \

وجنوباً بالإتحاد والتكاتف من أجل بناء مؤسسة عكسرية خاضعة للسلطة \

المدنية شعارها حماية الوطن والإيمان بالله ، ولا تكون لها أطماعٌ في \

السلطة وترفض عودة الإستبداد والطغيان.\

كما دعا السيد \\\"السويحلي\\\" مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بالتعاون \

والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لمعالجة المختنقات والعراقيل التي \

واجهت الإتفاق السياسي، وإجراء التعديلات اللازمة لذلك، لتوسيع دائرة \

التوافق والمشاركة في الإتفاق السياسي بشكل أكثر شمولية، مؤكدًا ضرورة \

مشاركة جميع الليبيين في تحمل مسؤولية إنقاذ البلاد كلٌ حسب موقعه .\

وأشار السويحلي إلى أن التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على قادة \

وساسة البلاد فقط سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، ولن يساعد على الوصول إلى \

حل سياسي دائم لإنهاء الإنقسام، ورفع المعاناة عن المواطن لتحقيق الأمن \

والإستقرار.\

( وال )