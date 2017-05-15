رئيس المجلس الأعلى للدولة يدعو علماء ومشائخ الأمة الليبية إلى تحمل مسؤولياتهم في الدعوة إلى المصالحة وحقن الدماء .
الإثنين ، 15- 05- 2017 - 20:38:00
\\n طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد \\n\\\"عبدالرحمن السويحلي\\\" على دعم المجلس الأعلى للدولة للتوافق الوطني وطيّ\\nصفحة الماضي ، وتقديم التنازلات دون التفريط في الثوابت والمبادئ من أجل \\nوطن يتسع للجميع دون إقصاء أو تهميش، لا مكان فيه للتطرف ، أو النعرات \\nالقبلية والجهوية، مُشددًا على أن الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد \\nالمتاح للخروج بليبيا من أزمتها.\\n وأوضح السيد \\\"السويحلي\\\" في كلمة له اليوم الإثنين في افتتاح مؤتمر \\n\\\"تداعيات وتأثيرات كُلفة الصراع في ليبيا\\\" الذي أقامته مؤسسة الشيخ \\nالطاهر الزاوي الخيرية في العاصمة طرابلس أن المجلس الأعلى للدولة تبني \\nمشروع عودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها ، وأنه يرحب بعودة \\nنازحي العوينية إلى ديارهم ، ومُثمنًا الموقف النبيل والشجاع الذي اتخذه \\nحكماء وأهالي الزنتان.\\n وجدد السويحلي دعمه الكامل لعودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم خاصةً بعد\\nإبرام اتفاق المُصالحة وجبر الضرر بين مدينتي مصراتة وتاورغاء ، مشددا \\nعلى أن مدينة مصراتة ستكون سبّاقة في تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل \\nمثلما كانت سبّاقة في الدفاع عن الوطن ومُقدراته .\\n ودعا السيد \\\"السويحلي\\\" علماء ومشائخ الأمة الليبية إلى تحمل \\nمسؤولياتهم في الدعوة إلى المصالحة وحقن الدماء، وعدم ترك المشهد الديني \\nلأصحاب الأجندات السياسية الذين يسعون لفرض رأيهم واختزال الشريعة \\nالإسلامية في شخوصهم لغرض البقاء في السلطة بأي ثمن كان.\\n وطالب السيد الرئيس كافة الضباط الوطنيين الشرفاء شرقاً وغرباً \\nوجنوباً بالإتحاد والتكاتف من أجل بناء مؤسسة عكسرية خاضعة للسلطة \\nالمدنية شعارها حماية الوطن والإيمان بالله ، ولا تكون لها أطماعٌ في \\nالسلطة وترفض عودة الإستبداد والطغيان.\\n كما دعا السيد \\\"السويحلي\\\" مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بالتعاون \\nوالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة لمعالجة المختنقات والعراقيل التي \\nواجهت الإتفاق السياسي، وإجراء التعديلات اللازمة لذلك، لتوسيع دائرة \\nالتوافق والمشاركة في الإتفاق السياسي بشكل أكثر شمولية، مؤكدًا ضرورة \\nمشاركة جميع الليبيين في تحمل مسؤولية إنقاذ البلاد كلٌ حسب موقعه .\\n وأشار السويحلي إلى أن التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على قادة \\nوساسة البلاد فقط سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، ولن يساعد على الوصول إلى \\nحل سياسي دائم لإنهاء الإنقسام، ورفع المعاناة عن المواطن لتحقيق الأمن \\nوالإستقرار.\\n ( وال )