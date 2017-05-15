جهازُ مكافحة الهجرة بنغازي يشنُّ حملات على أوكار المُهاجرين غربمدينة بنغازي.الإثنين ، 15-05-2017 - 19:26:00

\nبنغازي 15 مايو 2017 (وال ) - شن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع \nبنغازي حملة ضد أماكن تواجد المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة الفويهات \nوالهواري غرب مدينة بنغازي .\n وتمكنت دوريات الجهاز من ضبط العشرات من المهاجرين غير الشرعيين ببعض\nالورش والمحال بالمناطق المذكورة .\n كما شنّت الدوريات في اليومين الماضيين حملة مكثفة على مزارع ضواحي \nمنطقة سلوق غرب بنغازي لضبط المهاجرين .\nيذكر أن الفرع قد أصدر ما يقارب 4000 بطاقة حصر للعمالة الوافدة والهجرة \nغير الشرعية في حدودهم الإدارية كما أنه قد رحل 167 مهاجرا لإصابتهم \nبالأوبئة أو لقضايا جنائية.\nوال بنغازى .

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