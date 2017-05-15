جهازُ مكافحة الهجرة بنغازي يشنُّ حملات على أوكار المُهاجرين غربمدينة بنغازي.



بنغازي 15 مايو 2017 (وال ) - شن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع

بنغازي حملة ضد أماكن تواجد المهاجرين غير الشرعيين بمنطقة الفويهات

والهواري غرب مدينة بنغازي .

وتمكنت دوريات الجهاز من ضبط العشرات من المهاجرين غير الشرعيين ببعض

الورش والمحال بالمناطق المذكورة .

كما شنّت الدوريات في اليومين الماضيين حملة مكثفة على مزارع ضواحي

منطقة سلوق غرب بنغازي لضبط المهاجرين .

يذكر أن الفرع قد أصدر ما يقارب 4000 بطاقة حصر للعمالة الوافدة والهجرة

غير الشرعية في حدودهم الإدارية كما أنه قد رحل 167 مهاجرا لإصابتهم

بالأوبئة أو لقضايا جنائية.

وال بنغازى .