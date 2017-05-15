منظمة الصحة العالمية تؤكد ظهور ثاني حالة إصابة بالإيبولا في الكونغو .

كينشاسا 15 مايو 2017 ( وال ) - أكدت منظمة الصحة العالمية ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد ظهور بؤرة تفش الأسبوع الماضي شملت الاشتباه في إصابة 17 شخصا بالمرض. وقال المتحدث باسم المنظمة في الكونغو إن مسؤولي الصحة يحاولون تعقب 125 شخصا يعتقد أنهم مرتبطون بالحالات المصابة في إقليم باس-أولي النائي في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. وأضاف أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن من بين 19 حالة مؤكدة ومشتبه في إصابتها بالمرض. ولم يتضح بعد كيف انتقلت العدوى لأول شخص توفي جراء الإصابة بالمرض لكن موجات تفش سابقة تم ربطها بالاتصال بحيوانات مصابة مثل القرود. يأتي أحدث تفش للمرض بعد عام من نهاية تفش وبائي في غرب أفريقيا قتل أكثر من 11300 شخص أغلبهم في غينيا وسيراليون وليبيريا. ( وال )