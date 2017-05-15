زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال تشيلي .

سانتياجو 15 مايو 2017 ( وال ) - ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر نحو 12 بلدة في شمالي تشيلي، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية. وأوضح المركز الوطني للزلازل التابع لجامعة تشيلي أن الهزة الأرضية وقعت الأحد وكان مركزها 1780 شمالي العاصمة سانتياجو. ووقع الزلزال على عمق 113 كلم، وفقا للمركز الوطني. و سجل زلزال ثاني بقوة 3.7 درجات، كتابع أكيد للهزة الأولى في نفس المنطقة دون الإعلان عن مستجدات. وتقع تشيلي فيما يعرف باسم (الحزام الناري الباسيفيكي) وهي إحدى أكثر دول العالم تعرضا للزلازل. ( وال )