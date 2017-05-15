17 قتيلا في محاولة هروب من أحد سجون بابوا غينيا الجديدة .

سيدني (أستراليا) 15 مايو 2017 ( وال ) - لقي 17 شخصا مصرعهم في بابوا غينيا الجديدة إثر قيام قوات الأمن بإطلاق النار خلال محاولة هروب جماعي من أحد السجون في ليا، ثاني كبرى مدن البلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين. وقال مسؤول الشرطة في المدينة إن هناك 77 سجينا حاولوا الهروب من السجن واعتقل ثلاثة منهم بينما لاذ 57 بالفرار ، حيث قام حراس السجن بإطلاق النار لحظة رصد محاولة الهروب . وحذرت سلطات البلاد من أن معظم السجناء الهاربين متهمون بعدة جرائم منها السرقة تحت تهديد السلاح وسرقة الممتلكات. وكانت بابوا غينيا الجديدة قد شهدت في 2016 مقتل 12 سجينا في محاولة هروب مماثلة من أحد سجون البلاد. ( وال )