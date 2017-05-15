مصرع شخصين جراء الفيضانات في كولومبيا .

بوجوتا 15 مايو 2017 ( وال ) - لقى شخصان على الأقل مصرعهما جراء الفيضانات الناجمة عن تساقط الأمطار الشديدة في كولومبيا بالساعات الأخيرة والتي تسببت في تعليق الأعمال بمطار بوجوتا الدولي، وفقا للسلطات ووسائل الإعلام المحلية. ولقيت امرأة حامل ورجل مصرعهما بعدما جرفتهما المياه في مدينة بيابيثنثيو، عاصمة منطقة ديل ميتا حيث أفاد مسئول الدفاع المدني خورخي دياز بتضرر مناطق أخرى في المدينة بسبب ارتفاع منسوب مياه نهرين ، مشيرا إلى أنه تم اجلاء 38 طفلا و10 بالغين كبار، وإجمالي 150 شخصا جراء الفيضانات". وشهدت كولومبيا هذا العام مأساتين بسبب الأمطار أودت بحياة أكثر من 340 شخصا فضلا عن نحو مائة في عداد المفقودين بالإضافة إلى ملايين الأضرار المادية. ( وال )