المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدينا خارطة طريق والوقت حان لاتخاذ القرارات .



تونس 15 مايو 2017 ( وال ) - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن

كوبلر،اليوم الاثنين، في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخارطة طريق

لجمع كافة الفرقاء في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد

الذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية حسب قوله.

وصرح المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي، إثر لقائه وزير الخارجية

التونسي خميس الجهيناوي إن على الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد كافة

الأفكار والمبادرات من أجل جمع الفرقاء الليبيين ومناقشة المسائل على

الطاولة.

وقال كوبلر \"الوقت حان لاتخاذ القرارات لان هذا البلد لا يمكن أن

ينتظر أكثر، لدينا الكثير من المبادرات والاجتماعات في روما وأبوظبي قمت

برحلات بين الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية والعسكرية إلى الاجتماع

ودفع المسار\".

وأضاف المبعوث الأممي \"لدينا إجماع الآن في ليبيا ودول الجوار حول

ضرورة أن تكون هناك تحويرات محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في

التحديات من بينها تركيبة المجلس الرئاسي والدور المحتمل لحفتر في جيش

ليبي موحد\".

من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي على دور الأمم المتحدة في

التوصل إلى حل سلمي ونهائي في ليبيا بمشاركة دول الجوار يحافظ على وحدة

ليبيا ويمكن من توفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي.

وقال الجهيناوي \"نتمنى أن تفضي المساعي في وقت قريب إلى جمع الليبيين

حسب ما جاء في اتفاق الصخيرات للنظر في التعديلات التي يمكن القيام بها

في هذا الاتفاق\".

( وال )