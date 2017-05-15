المبعوث الأممي إلى ليبيا: لدينا خارطة طريق والوقت حان لاتخاذ القرارات .
الإثنين ، 15- 05- 2017 - 19:03:00
\n تونس 15 مايو 2017 ( وال ) - قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن \nكوبلر،اليوم الاثنين، في تونس إن الأمم المتحدة بصدد التحضير لخارطة طريق\nلجمع كافة الفرقاء في ليبيا على طاولة الحوار للتوصل إلى حل في هذا البلد\nالذي مزقته الحرب والخلافات الداخلية حسب قوله.\n وصرح المبعوث الأممي، في مؤتمر صحفي، إثر لقائه وزير الخارجية \nالتونسي خميس الجهيناوي إن على الأمم المتحدة الانطلاق في توحيد كافة \nالأفكار والمبادرات من أجل جمع الفرقاء الليبيين ومناقشة المسائل على \nالطاولة.\n وقال كوبلر \"الوقت حان لاتخاذ القرارات لان هذا البلد لا يمكن أن \nينتظر أكثر، لدينا الكثير من المبادرات والاجتماعات في روما وأبوظبي قمت\nبرحلات بين الشرق والغرب لدفع الأطراف السياسية والعسكرية إلى الاجتماع \nودفع المسار\".\n وأضاف المبعوث الأممي \"لدينا إجماع الآن في ليبيا ودول الجوار حول \nضرورة أن تكون هناك تحويرات محدودة على الاتفاق السياسي والنظر في \nالتحديات من بينها تركيبة المجلس الرئاسي والدور المحتمل لحفتر في جيش \nليبي موحد\".\n من جانبه، شدد وزير الخارجية التونسي على دور الأمم المتحدة في \nالتوصل إلى حل سلمي ونهائي في ليبيا بمشاركة دول الجوار يحافظ على وحدة \nليبيا ويمكن من توفير الخدمات الضرورية للشعب الليبي.\n وقال الجهيناوي \"نتمنى أن تفضي المساعي في وقت قريب إلى جمع الليبيين\nحسب ما جاء في اتفاق الصخيرات للنظر في التعديلات التي يمكن القيام بها \nفي هذا الاتفاق\".\n ( وال )