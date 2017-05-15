الإدارة العامة للرقابة على المصارف التجارية توجه خطاباً عاجلاً لمدراء المصارف حول أزمة السيولة وتردي الخدمات المصرفية .

طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - وجهت الإدارة العامة للرقابة على المصارف التجارية خطاباً عاجلاً لكلاً من مدراء مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري وشمال أفريقيا ، ومساعدي مدراء المصرف التجاري الوطني والوحدة وذلك في ظل أزمة السيولة الخانقة التي يعاني منها القطاع المصرفي واترها على حياة المواطن وما تلحقه بالدولة من ضرر . وأوضحت الادارة في خطابها الذي تحصلت وكالة الانباء الليببية على نسحة منه أنها لاحظت تردي الخدمات المصرفية بشكل واضح مما زاد من الاستياء الشديد للمواطن خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وأشارت الادارة في خطابها إلى عدد من النقاط التي قالت أنها اسهمت في تدردي الخدمات المصرفية والتي من بينها عدم تقيد العديد من المصارف بمواعيد الدوام الرسمي واقفال البعض لأبوابها في أوقات عدم توفير السيولة ، وتحديد ساعات وايام محددة من الأسبوع لتقديم هذه الخدمات المصرفية ، والتأخر في تسليم دفاتر الصكوك لمدة تصل إلى الثلاثة أشهر بالرغم من توفرها في بعض المصارف وعلى الأخص دفاتر الصكوك الالكترونية وما ترتب عنه من تكدس هذه الدفاتر بأعداد كبيرة في مخازن تلك المصارف ولعدم توفرها في البعض الاخر. وشددت الإدارة العامة للرقابة على المصارف التجارية في خطابها على أنه ًلا وجود لأية أسباب قانونية تحول دون تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين على الوجه الأمثل ومما يجعل هذا الحال يندرج ضمن مسؤولية التقصير في أداء الواجب وإلحاق الضرر بالغير . وألزمت الإدارة العامة للرقابة علي المصارف في ختام خطابها مدراء المصارف بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه. ( وال )