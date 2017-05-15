رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع بلجنة تعديل الإتفاق السياسي المنبثقة عن المجلس .الإثنين ، 15-05-2017 - 18:33:00

طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد " عبدالرحمن السويحلي" اليوم الإثنين بطرابلس بلجنة تعديل الإتفاق السياسي المنبثقة عن المجلس بحضور النائب الأول للرئيس ومُقرر المجلس في العاصمة طرابلس. وجرى خلال الاجتماع بحث آليات عمل اللجنة وضرورة الإسراع في استئناف اجتماعاتها مع اللجنة المُمثلة لمجلس النواب لمعالجة المختنقات التي تواجه تنفيذ الإتفاق السياسي، وإجراء التعديلات اللازمة لذلك وفقًا للمادة 12 من الأحكام الإضافية الواردة في الإتفاق. ( وال

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