رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع بلجنة تعديل الإتفاق السياسي المنبثقةعن المجلس .

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طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد\

\\\" عبدالرحمن السويحلي\\\" اليوم الإثنين بطرابلس بلجنة تعديل الإتفاق \

السياسي المنبثقة عن المجلس بحضور النائب الأول للرئيس ومُقرر المجلس في \

العاصمة طرابلس.\

وجرى خلال الاجتماع بحث آليات عمل اللجنة وضرورة الإسراع في استئناف\

اجتماعاتها مع اللجنة المُمثلة لمجلس النواب لمعالجة المختنقات التي \

تواجه تنفيذ الإتفاق السياسي، وإجراء التعديلات اللازمة لذلك وفقًا \

للمادة 12 من الأحكام الإضافية الواردة في الإتفاق.\

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