رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع بلجنة تعديل الإتفاق السياسي المنبثقةعن المجلس .الإثنين ، 15-05-2017 - 18:33:00

رئيس المجلس الأعلى للدولة يجتمع بلجنة تعديل الإتفاق السياسي المنبثقةعن المجلس . \\n \\n طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد\\n\\\" عبدالرحمن السويحلي\\\" اليوم الإثنين بطرابلس بلجنة تعديل الإتفاق \\nالسياسي المنبثقة عن المجلس بحضور النائب الأول للرئيس ومُقرر المجلس في \\nالعاصمة طرابلس.\\n وجرى خلال الاجتماع بحث آليات عمل اللجنة وضرورة الإسراع في استئناف\\nاجتماعاتها مع اللجنة المُمثلة لمجلس النواب لمعالجة المختنقات التي \\nتواجه تنفيذ الإتفاق السياسي، وإجراء التعديلات اللازمة لذلك وفقًا \\nللمادة 12 من الأحكام الإضافية الواردة في الإتفاق.\\n ( وال

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