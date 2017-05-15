وكيل الوزارة يلتقي بمسؤول التعليم المشاشية وأعضاء لجنة المصالحة بمنطقة العوينية .

طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - التقى وكيل وزارة التعليم عادل جمعة اليوم الاثنين بطرابلس بمسؤول التعليم ببلدية المشاشية وأعضاء لجنة المصالحة بمنطقة العوينية وذلك للتعرف عن آخر مستجدات قطاع التعليم بالمنطقة التعليمية العوينية بعد عودة الأهالي للمنطقة. وقال مسؤول التعليم المشاشية أسماعيل ادريس ، بأن هذا ألقاء يأتي لغرض دعوة وزارة التعليم للاطلاع عن كثب عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية مؤخراً ، وضرورة صيانة المدارس فضلاً عن توفير المستلزمات المدرسية. من جهته رحب الوكيل بالدعوة، مؤكداً بأن الوزارة ستعمل على دعم شؤون التعليم بالبلدية من اجل الاستعداد المبكر والتجهيز لعودة الدراسة بالمنطقة مع انطلاق العام الدراسي القادم لافتاً بذلك إلى انه سيتم خلال المدة القريبة القادمة تشكيل لجنة لحصر الأضرار. يذكر بأن مراقبة التعليم ببلدية المشاشية تضم ثلاثة مكاتب خدمات ( العوينية، زاوية الباقول، عومر) كما يشرف مكتب العوينية على عدد 5 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي. ( وال )