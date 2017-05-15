التعاون الإسلامي" تدين بشدة أعمال العنف ضد المسلمين في إفريقيا الوسطى.

تونس 15 مايو 2017 (وال)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اليوم الإثنين أعمال العنف التي استهدفت المسلمين في مدينة بانغسو جنوبي جمهورية إفريقيا الوسطى، من قبل مليشيات "الأنتي بالاَكا" (مسيحية) . جاء ذلك في بيان صدر عن الأمانة العامة للمنظمة، مشيرا إلى أن مليشيات "أنتي بالاكا" قامت يومي الجمعة والسبت الماضيين بأعمال عنف في بانغسو (474 كلم شرق العاصمة بانغي)، راح ضحيتها عشرات القتلى من المسلمين وقوات حفظ السلام من الأمم المتحدة من بينهم جندي من المغرب وخمسة آخرون من جنسيات مختلفة ونزوح المئات من المدنيين العزل. وذكرت مصادر إعلامية أن نحو 30 مسلما قتلوا في هجمات متواصلة على المدينة الحدودية (بالقرب من الكونغو الديمقراطية)، كما تعرضت قاعدة الأمم المتحدة الموجودة هناك لهجوم أيضا، مما أدى إلى إرسال تعزيزات إلى تلك البلدة النائية أمس الأحد تحسبا لوقوع هجمات أخرى.