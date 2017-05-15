الفريق المختص بأمن الحدود يلتقي وفد بعثة الدعم الأوروبية لليبيا " اليوبام" المختصة بتأمين وإدارة الحدود.

طرابلس 15 مايو 2017 (وال) - عقد صباح اليوم الاثنين بمقر الإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس ، اجتماع موسع بين الفريق المختص بأمن الحدود، الذي يمثله مندوبون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية مع وفد بعثة الدعم الأوروبية لليبيا " اليوبام" المختصة بتأمين وإدارة الحدود. وبحسب ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء ، فقد تم خلال الاجتماع، مناقشة آلية دعم ليبيا في إدارة وأمن الحدود المتكاملة. كما استعرض الفريق مع الوفد الخطط والبرامج التي يتم بموجبها تأمين الحدود الليبية بالتعاون مع البعثة. ..(وال)..