الفريق المختص بأمن الحدود يلتقي وفد بعثة الدعم الأوروبية لليبيا " اليوبام" المختصة بتأمين وإدارة الحدود.الإثنين ، 15-05-2017 - 18:06:00

طرابلس 15 مايو 2017 (وال) - عقد صباح اليوم الاثنين بمقر الإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس ، اجتماع موسع بين الفريق المختص بأمن الحدود، الذي يمثله مندوبون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية مع وفد بعثة الدعم الأوروبية لليبيا " اليوبام" المختصة بتأمين وإدارة الحدود. وبحسب ادارة التواصل والاعلام برئاسة مجلس الوزراء ، فقد تم خلال الاجتماع، مناقشة آلية دعم ليبيا في إدارة وأمن الحدود المتكاملة. كما استعرض الفريق مع الوفد الخطط والبرامج التي يتم بموجبها تأمين الحدود الليبية بالتعاون مع البعثة. ..(وال)..

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