الأمن التونسي يُحبط محاولة للهجرة غير الشرعية بإتجاه إيطاليا.

تونس 15 مايو 2017 (وال)- قالت وزارة الداخلية التونسية إن الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني تمكنت فجر اليوم الإثنين من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية بإتجاه إيطاليا. وأوضحت الوزارة في بيان، أن إحباط هذه المحاولة تمت عندما تمكنت الوحدات الأمنية البحرية من إفشال "عملية تسلل زورق ايطالي مطاطي سريع قادما من ايطاليا، إلى المياه الإقليمية التونسية". وأوضحت أن هذا الزورق ، الذي كان يقوده ربان تونسي الجنسية عمره 47 سنة مقيما بإيطاليا، "كان يعتزم نقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من شاطئ دار علوش التابعة لبلدة حمام الغزاز بمحافظة نابل. وأكد البيان اعتقال 8 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في عملية الهجرة غير الشرعية باتجاه ايطاليا .