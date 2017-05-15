ليبيا تستلم اليوم الزوارق البحرية الأربعة بعد صيانتها في ايطاليا .

طرابلس 15 مايو 2017 (وال)- وصلت الى القاعدة البحرية بابي ستة اليوم الاثنين ، أربعة زوارق بحرية ليبية بعد إجراء الصيانة اللازمة لها بايطاليا وهي (الزاوية، صبراتة، راس اجدير، زوارة). وحضر إجراءات التسليم والاستلام للزوارق وزير الدفاع المفوض " المهدي البرغثي" ، ووزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني" العارف الخوجة" ، ووزير الداخلية الإيطالي" ماركو مينيتي" ، وسفير ايطاليا لدى ليبيا ، وآمر القاعدة البحرية ، ورئيس اركان القوات البحرية وعدد من الضباط بوزارتي الدفاع والداخلية . وأوضح وزير الداخلية الإيطالي، خلال عملية التسليم والاستلام للزوارق البحرية ، الصعوبات والتحديات التي تواجهها كلاً من ليبيا وايطاليا، بخصوص الهجرة غير الشرعية، مشيرا الى أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين الليبي والايطالي لمكافحة هذه الظاهرة . يشار الى أن موعد تسليم الزوارق البحرية الأربعة كان من المفترض ان يتم في عام 2014، إلا أن الظروف الأمنية الصعبة التي حدثت في ليبيا ، حالت دون التسليم في الموعد المحدد. ..(وال)..