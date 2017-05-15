استشهاد صياد فلسطيني متأثرا بإصابته بإطلاق نار من بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل غزة.

غزة 15 مايو 2017 (وال)- استشهد صياد فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة اليوم الاثنين بإطلاق نار من قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة ساحل قطاع غزة, حسبما اعلنه مسؤول فلسطيني. وقال رئيس لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة زكريا بكر انهم أبلغوا بوفاة الصياد محمد بكر (28 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة. واوضح بكر أن الصياد المتوفى كان أصيب بعيار ناري أطلقته قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي ونقل إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج قبل أن يتم الإعلان عن وفاته. وندد بكر بالحادثة واعتبرها انتهاكا جديدا في مسلسل الاستهداف الإسرائيلي للصيادين الفلسطينيين ومحاربتهم في قوت عيشهم. و كان نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش قال في وقت سابق اليوم ان الصياد بكر أصيب أثناء عمله على قارب صيد قبالة ساحل منطقة (السودانية) عند استهدافه من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف عياش أن قوات بحرية الاحتلال اعتقلت منذ الليلة الماضية 6 صيادين أثناء عملهم في ذات المنطقة على بعد ميلين عن الشاطئ.