تعيين إدوار فيليب من حزب (الجمهوريون) اليميني رئيسا للوزراء الفرنسي.

باريس 15 مايو 2017 (وال) - أعلن ألكسي كولير أمين عام قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم الاثنين عن تعيين إدوار فيليب النائب عن حزب (الجمهوريون) اليميني وعمدة مدينة لوهافر رئيسا للوزراء. وقال كولير في تصريح مقتضب إن ادوار فيليب سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة بتكليف من رئيس الجمهورية. ويعد إدوار فيليب (46 سنة) من المقربين من رئيس وزراء فرنسا الأسبق ألان جوبيه, فقد كان متحدثا باسمه خلال الانتخابات التمهيدية الأخيرة لليمين والوسط المؤهلة للرئاسيات, وعمل مديرا لمكتب جوبيه في بلدية بوردو , كما كان مديرا لحملة الرئيس الأسبق جاك شيراك الانتخابية عام 2002.