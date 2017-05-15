بدء الملتقى العام لفئة الصم وضعاف السمع لعام الحالي بمصراتة.الإثنين ، 15-05-2017 - 17:30:00

مصراتة 15 مايو 2017 ( وال ) - بدأت اليوم الاثنين فعاليات الملتقى العام لفئة الصم وضعاف السمع لهذا العام باستضافة فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة مصراتة . ويحتوي الملتقى الذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري على العديد من المناشط الرياضية والثقافيـة والزيارات التعليمية والترفيهية . وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة ان هذا الملتقى يشارك فيه فروع صندوق التضامن على مستوى ليبيا . ..(وال- مصراتة)..

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