بدء الملتقى العام لفئة الصم وضعاف السمع لعام الحالي بمصراتة.

مصراتة 15 مايو 2017 ( وال ) - بدأت اليوم الاثنين فعاليات الملتقى العام لفئة الصم وضعاف السمع لهذا العام باستضافة فرع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بمدينة مصراتة . ويحتوي الملتقى الذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري على العديد من المناشط الرياضية والثقافيـة والزيارات التعليمية والترفيهية . وذكر مراسل وكالة الانباء الليبية بمصراتة ان هذا الملتقى يشارك فيه فروع صندوق التضامن على مستوى ليبيا . ..(وال- مصراتة)..