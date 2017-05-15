انطلاق معرض الأسرة المنتجة الذي تنظمه الجمعية الليبية للعمل الوطني بمصراتة .

مصراتة 15 مايو 2017 ( وال ) - انطلقت صباح اليوم بمصراتة فعاليات معرض الأسرة المنتجة الذي تنظمه الجمعية الليبية للعمل الوطني بمعهد الهندسة والإنشاءات قرب الأكاديمية الليبية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة وقرب حلول شهر رمضان المبارك . ويحتوي المعرض الذي يستمر حتى الـ17 من شهر مايو الجاري على ثمانية وعشرين جناحا لمختلف المنتوجات الأسرية من الصناعات التقليدية والأغذية والحلويات والعطور والمشغولات اليدوية من التحف والهدايا ونباتات الزينة واللوحات الفنية . كما شاركت في المعرض منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك بسلع غذائية محظورة تباع الآن في الأسواق . ودعت الجمعية الليبية للعمل الوطني ، الأسر الراغبة في التسوق لزيارة المعرض بالفترتين الصباحية والمسائية طيلة أيام المعرض . ..(وال- مصراتة).