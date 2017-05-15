رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الداخلية الإيطالي .



طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي \" فائز

السراج \" بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الإثنين \" ماركو مينيتي

\" وزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق له.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء وجهات النظر حول

مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً التعاون الأمني بين البلدين

الصديقين وسبل تطويره من خلال التدريب الفني للكوادر الليبية المتخصصة في

مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عناصر

خفر السواحل ومد الجانب الليبي بأحدث الأجهزة والمعدات الضرورية في هذا

المجال.

هذا وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزير الداخلية المفوض الدكتور \" العارف

الخوجة \" ومدير إدارة المنافذ البرية العقيد \" المنجي الرحيبي \" وآمر خفر

السواحل العميد \" عبد الله تومية \".



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