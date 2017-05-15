رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير الداخلية الإيطالي .
الإثنين ، 15- 05- 2017 - 16:38:00
\n طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي \" فائز \nالسراج \" بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الإثنين \" ماركو مينيتي\n\" وزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق له. \nوبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول اللقاء وجهات النظر حول \nمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً التعاون الأمني بين البلدين\nالصديقين وسبل تطويره من خلال التدريب الفني للكوادر الليبية المتخصصة في\nمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عناصر\nخفر السواحل ومد الجانب الليبي بأحدث الأجهزة والمعدات الضرورية في هذا \nالمجال.\nهذا وحضر اللقاء من الجانب الليبي وزير الداخلية المفوض الدكتور \" العارف\nالخوجة \" ومدير إدارة المنافذ البرية العقيد \" المنجي الرحيبي \" وآمر خفر\nالسواحل العميد \" عبد الله تومية \".\n \n ...( وال )..