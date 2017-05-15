الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم ال29 على التوالي وسط تدهور حالتهم الصحية.

رام الله 15 مايو 2017 (وال)- يتواصل الاضراب المفتوح عن الطعام لما يقارب 1800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال29 على التوالي وسط تدهر حالتهم الصحية . ونقلت مصادر اعلامية فلسطينية اليوم الاثنين عن اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير قولهما إن الأسرى في سجن (نفحة) "يتعرضون لحالات إغماء متتالية" وقد تمكن المحامي من زيارة أسيرين من المضربين ونقل عنهما أن الأوضاع الصحية للأسرى "وصلت إلى مرحلة صعبة" . للإشارة فإن الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ 17 ابريل الماضي تزامنا مع ذكرى يوم الاسير رفعوا لائحة من المطالب مقابل إنهاء الاضراب وأبرزها: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري إنهاء سياسة العزل الانفرادي إنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وغيرها من المطالب المشروعة.