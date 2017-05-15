اعتقال 9 عناصر من حركة طالبان المتمردة وتدمير مستودعين للذخائر شمال افغانستان.

قندوز(أفغانستان) 15 مايو 2017 (وال) - أعلنت قوات الأمن الأفغانية اليوم الاثنين عن إلقائها القبض على 9 عناصر من حركة طالبان المتمردة وتدميرها لمستودعين للذخائر خلال عملية خاصة شنتها في مقاطعة قندوز شمال البلاد. وقال قائد في منطقة الشرطة (سبين زار 808) المتمركزة في المنطقة إنه "بناء على معلومات استخباراتية شنت قوات العمليات الأفغانية الخاصة غارة على منطقة شاهار دارا اليوم وألقت القبض على 9 عناصر من حركة طالبان المتمردة". وأضاف بأن قوات الأمن تمكنت أيضا من تدمير مستودعين للذخائر خلال العملية ، مشيرا إلى عدم تسجيل أي إصابات في صفوف قوات الأمن خلال العملية بينما تم نقل المعتقلين إلى قاعدة عسكرية لاستجوابهم في المقاطعة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال العاصمة كابول. وأضحت مقاطعة قندوز ومقاطعتا بغلان وتخار المجاورتان مسرحا للاشتباكات العنيفة خلال الشهرين الماضيين حيث تحاول حركة طالبان السيطرة على المنطقة التي كانت تتمتع بالأمن نسبيا. وفي سياق آخر أفاد مصدر عسكري أفغاني أن انتحاريا يدعى أحمد سلم نفسه لقوات الأمن وسلم أيضا حزاما ناسفا للجيش في مقاطعة ننجرهار شرق البلاد يوم أمس الأحد.