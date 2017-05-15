في ذكرى النكبة الفلسطينيون يؤكدون تمسكهم بقضيتهم وبحق العودة الى أرضهم .

عمان 15 مايو 2017 (وال)-يحيي الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني (عرب 48) وفي الشتات (المخيمات بالخارج) ذكرى النكبة التي توافق اليوم الخامس عشر من مايو كل عام الذي تم خلاله إعلان تأسيس إسرائيل في العام 1948 على أنقاض القرى والمدن الفلسطينية التي هجر منها اكثر من 750 الف فلسطيني قسريا وجماعيا واحتل اليهود 78% من أراضي فلسطين باستثناء الضفة الغربية وقطاع غزة. وألقت النكبة الفلسطينية التي دخلت عامها ال69 بإرهاصاتها وثقلها على المشهد السياسي والميداني الفلسطيني وفي كل أنحاء العالم حيث ما يزال ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الداخل ومخيمات الشتات يحلمون بحق العودة الى ديارهم ويستذكرون بمرارة التاريخ الذي عاشوه أو سمعوا عن قصصه من آباءهم. وعلى الرغم من توالي النكبات بعد عام 1948 في فلسطين جراء ممارسات الاحتلال العدوانية وانتهاكاته في حق الانسان الفلسطيني الا ان القضية الفلسطينية تبقى محور واساس كل مجريات الأحداث في المنطقة وتجسد تمسك الشعب الفلسطيني بهذه القضية من خلال إبقائها حية عبر الاجيال ودحر المقولة الصهيونية التي ادعت أن "الكبار يموتون والصغار ينسون".وتتزامن ذكرى النكبة التي ألمت بهم على أيدي العصابات الصهيونية في ظل التعنت الصارخ لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الاعتراف بحقوق الفلسطينيين في الوقت الذي يدخل اضراب الأسرى في سجون الاحتلال يومه ال29 على التوالي مرحلة الخطر. وحسب مختلف المراقبين والمختصين فان ممارسات سلطات الاحتلال لم تنل من عزيمة الشعب الفلسطيني وارادته وعلى المجتمع الدولي عموما وبريطانيا خصوصا تحمل مسؤولية المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين وطردهم من أرضهم كما وان معاناة هذا الشعب لن تثنيه عن الاصرار على حق العودة الذي لن يسقط بالتقادم وسيحفظه أبناء فلسطين. وأعلن زكرياء الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفته رئيسا للجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة أن برنامج احياء هذه الذكرى سيكون تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية والشتات. ودعت اللجنة المواطنين الفلسطينيين للتعبير عن تضامنهم بالتواجد في خيمة الاعتصام هذا اليوم في قطاع غزة بينما تنظم مسيرة في مدينة رام الله . وفي العاصمة اللبنانية بيروت برمجت مهرجانات في جميع المخيمات ومناطق التجمعات الفلسطينية حيث سيتم إرسال مذكرات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والأمين العام لجامعة الدول العربية.