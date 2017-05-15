عمان تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى الربع الأول من 2018 .

دبي 15 مايو 2017 (وال) - قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الاثنين إن عمان تدعم بالكامل اقتراح السعودية وروسيا بتمديد خفض إنتاج النفط العالمي حتى الربع الأول من 2018. وكانت السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم قد اعلنتا عن اتفاقهما اليوم الاثنين على ضرورة تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 في مسعى لتقليص تخمة الخام في الأسواق العالمية ومن اجل كذلك دفع الأسعار للارتفاع. وجاء في بيان مشترك عقب اجتماع جرى اليوم الاثنين في بيكين بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك إن الوزيرين يتعهدان "باتخاذ كل ما يلزم" لتقليص المخزونات العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات وعبرا عن" تفاؤلهما بأنهما سوف يحصلان على الدعم من منتجين آخرين بخلاف أولئك ممن يشاركون في الاتفاق الحالي". ومن المنتظر أن تأخذ هذه الخطوة شوطا كبيرا نحو ضمان حشد تأييد باقي أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين الذين شاركوا في الجولة الأولى من التخفيضات.