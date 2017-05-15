مصرع 12 شخصا على الأقل في الهند بسبب البرق.

نيودلهي 15 مايو 2017 (وال) - لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون اليوم الاثنين بسبب البرق في ولايتي بيهار واندرا براديش بالهند حسب مصادر إعلامية. وذكرت المصادر ذاتها أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في بيهار بينهم 3 أطفال بينما أصيب اثنان آخران عندما أصابهم البرق في 4 أماكن كما لقي 5 أشخاص مصرعهم في اندرا براديش وأصيب اثنان آخران لذات السبب. وقال مسؤول في الحكومة المحلية من اندرا براديش إن البرق الذي ضرب أمس تسبب في تسجيل خسائر في منطقة انانتابورام مشيرا إلى ان 9 أشخاص من أهل القرى اتخذوا كوخا صغيرا مأوى لهم خلال الامطار التي عرفتها المنطقة الليلة الماضية حيث ضرب البرق الكوخ مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين". وذكر مكتب تسجيل الجرائم الوطنية الهندي أن 2000 شخص على الأقل توفوا جراء البرق الذي يضرب الهند كل عام منذ عام 2005.