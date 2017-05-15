إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال 3 آخرين في قطاع غزة.

غزة 15 مايو 2017 (وال) - أصاب جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين صيادا فلسطينيا بالرصاص واعتقل 3 آخرين قبالة شواطئ قطاع غزة حسب ما أفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين. ونقلت المصادر ذاتها عن نقيب الصيادين الفلسطينيين قوله اليوم إن "الزوارق العسكرية التابعة لقوات البحرية الاسرائيلية أصابت الصياد محند ماجد بكر بالرصاص بعد اطلاق النار عليه في عرض بحر غزة ما أسفر عن إصابته بجروح". وأضاف النقيب "اعتقلت القوات الاسرائيلية أيضا 3 صيادين وهم محمد أمين أبو وردة (27 عاما) يوسف أمين أبو وردة (22 عاما) وحسين أمين أبو وردة (14 عاما) أثناء خروجهم للصيد في عرض بحر مدينة غزة لافتا إلى أن الاحتلال صادر قارب الصيد الخاص بهم". وأفاد مسؤولون من قطاع غزة أن الزوارق العسكرية الاسرائيلية تتعمد إطلاق النار بشكل يومي على الصيادين الفلسطينيين حيث تصيب وتعتقل عددا منهم. يذكر أن الاحتلال الاسرائيلي كان قد سمح بزيادة مسافة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة من 6 الى 9 اميال بحرية قبل أن يتراجع عن هذا القرار.