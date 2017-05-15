أسعار أسعار النفط تتخطى 52 دولارا للبرميل.

سنغافورة 15 مايو 2017 (وال) - قفزت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة اليوم الاثنين إلى ما فوق 52 دولارا بعد أن قال وزيرا الطاقة في السعودية وروسيا أكبر دولتين منتجتين للخام في العالم إن ثمة ضرورة لتمديد العمل باتفاق تخفيض الإنتاج ليستمر الى غاية مارس 2018. وبلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 52.04 دولار للبرميل بارتفاع 20ر1 دولار وسجل خلال تعاملات اليوم 52.26 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل نيسان. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 18ر1 دولار إلى 02ر49 دولار للبرميل. وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك قد اعلنا في وقت سابق اليوم الاثنين في بكين إن التخفيضات ينبغي أن تمدد لمدة تسعة أشهر أخرى حتى مارس 2018 وهي فترة أطول من خيار تمديد التخفيضات لمدة ستة أشهر الوارد في اتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها.