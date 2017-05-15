التوقيع على برتوكول في مجال التعاون القانوني والقضائي بين الدزائر ومالي.

الجزائر 15 مايو 2017 ( ال)- تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على بروتوكول تعاون في المجال القانوني والقضائي بين الجزائر وجمهورية مالي. وقد تم التوقيع على هذه البروتوكول كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ونظيره المالي مامادو اسماعيلا كوناتي. وعقب التوقيع, أكد لوح أن الإمضاء على هذا الاتفاق يعد "لبنة جديدة ترمي إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر ومالي في المجال القانوني والقضائي سيما في ميدان تسريع تنفيذ الإنابات القضائية" . وكشف لوح أن خبراء جزائريين سيتنقلون لاحقا إلى باماكو من أجل مساعدة نظرائهم من مالي في ميدان عصرنة قطاع العدالة وذلك باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال, وبالتحديد ما يتعلق باستخراج صحيفة السوابق العدلية, فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة المختصين في القضايا الإرهابية من الدولتين لتبادل الخبرات. من جانبه, أبدى الوزير المالي استعداد بلاده لتوسيع مجالات التعاون الثنائي, لا سيما في المجال القضائي منها, ورغبتها في الاستفادة من التجربة الجزائرية, خاصة فيما يتعلق محاربة الإرهاب, مبرزا أهمية "التكوين المتواصل للقضاة المعنيين بقضايا الإرهاب وكذا أعوان الشرطة القضائية وشرطة الحدود".