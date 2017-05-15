إحصاء تراجع معدل البطالة في مصر إلى 12% خلال الثلاثي الأول من 2017 .

القاهرة 15 مايو 2017 (وال) - كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الاثنين أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12 بالمئة في الثلاثي الأول من 2017 مقابل 7ر12 بالمئة خلال الفترة نفسها من سنة 2016 ، وأضاف جهاز الإحصاء في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 5ر3 مليون عاطل بانخفاض قدره 88 ألفا. وحسب نفس المصدر فإن حجم قوة العمل بلغ 1ر29 مليون موظف بزيادة 710 آلاف موظف عن الثلاثي الأول من سنة 2016. وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 بالمئة خلال السنة المالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل. و أوضح الجهاز أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 2ر8 بالمائة من إجمالي الذكور في قوة العمل مقابل نحو 5ر8 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2016 ونحو 9ر8 بالمائة في الثلاثي المماثل من العام السابق. فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 7ر24 بالمائة في قوة العمل مقابل نحو 3ر25 بالمائة في الثلاثي الرابع من 2016 ونحو7ر25 بالمائة في الثلاثي المماثل من العام السابق.