المرشح الرئاسي الإيراني قاليباف يعلن انسحابه من الانتخابات .

طهران 15 مايو 2017 (وال) - اعلن المرشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 19 مايو الجاري محمد باقر قاليباف انسحابه من السباق الرئاسي داعيا أنصاره لدعم المرشح إبراهيم رئيسي. وأوضح عمدة طهران محمد باقر قاليباف في بيان رسمي أن دخوله المعترك الانتخابي جاء بهدف تغيير الوضع الحالي, مشيرا إلى أن "المرحلة الحساسة والمصيرية التي تمر بها البلاد لا يمكن أن تحفظ مصالح الشعب إلا بتغيير الوضع الحالي". وكان رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي صرح مؤخرا أن إجمالي 56 مليون مواطن لهم الحق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ال12 بالبلاد. وسيدلي الإيرانيون بأصواتهم في اكثر من 65 الف صندوق انتخابي في عموم البلاد في 19 مايو الجاري.