رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجتمع مع رئيسة وأعضاء كتلة \"برلمانيات من اجل ليبيا\" بمجلس النواب .



طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - بحث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد \"

نعمان الشيخ \" مع الدكتورة \" حليمة الصادق \" رئيسة \" كتلة برلمانيات من

أجل ليبيا \" بمجلس النواب وعدد من أعضاء الكتلة الموضوعات والقضايا

المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة، وكذلك المعوقات القانونية والإجرائية التي

تواجه عملها وسبل معالجتها والتغلب عليها.

واستعرض رئيس الهيئة \" نعمان الشيخ \" خلال الاجتماع الأعمال التي

انجزتها الهيئة والملفات التي تتابعها والاستراتيجيات التي تعمل عليها ،

كذلك أوضح الجانب القانوني فيما يخص قانون إنشاء الهيئة.

وأشار \" الشيخ \" إلى أن الهيئة تسعى إلى إتاحة كل المعلومات لكل

النواب العاملين في مجال اختصاصهم عبر اللجان، وأيضاً أهمية تقديم الدعم

اللازم من هذه اللجان في الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.



ومن جهتهم قدم مدراء الإدارات التابعين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

شرحا عن بعض الملفات والقضايا التي تم إنجازها وكذلك التي جاري العمل على

متابعتها وإستكمال الإجراءات بخصوصها.

ومن جانبها ، أشادت رئيسة كتلة برلمانيات من أجل ليبيا بمجلس النواب

بالمجهودات التي تقوم بها الهيئة للحد من إنتشار الفساد في قطاعات الدولة

العامة والخاصة.

وأكد الحاضرون على ضرورة التنسيق والتعاون المتبادل فيما يخص عملية

التواصل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس النواب واللجان التابعة

له.

هذا وحضر الاجتماع أعضاء كتلة برلمانيات من أجل ليبيا \" أسماء الخوجة \"

، و \" خديجة أحمد \" و\" عائشة شلابي \" و \" فاطمة الصويعي \" ، كما حضر

الاجتماع مدراء ادارات - القطاع الخاص بالهيئة \" محمد جمعة \" والشؤون

الإدارية والمالية \" محمد الكحيلي \" ومتابعة القطاع العام \" أبو بكر

الحصائري \" والعلاقات العامة \" فؤاد أبودية \" والمستشار القانوني الدكتور

\" مجدي الشبعاني \" ومدير مكتب الإعلام \"عزالدين الحراري\" .



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