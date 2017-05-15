رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يجتمع مع رئيسة وأعضاء كتلة \"برلمانيات من اجل ليبيا\" بمجلس النواب .
الإثنين ، 15- 05- 2017 - 16:07:00
\nطرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - بحث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد \"\nنعمان الشيخ \" مع الدكتورة \" حليمة الصادق \" رئيسة \" كتلة برلمانيات من \nأجل ليبيا \" بمجلس النواب وعدد من أعضاء الكتلة الموضوعات والقضايا \nالمتعلقة بطبيعة عمل الهيئة، وكذلك المعوقات القانونية والإجرائية التي \nتواجه عملها وسبل معالجتها والتغلب عليها.\n واستعرض رئيس الهيئة \" نعمان الشيخ \" خلال الاجتماع الأعمال التي \nانجزتها الهيئة والملفات التي تتابعها والاستراتيجيات التي تعمل عليها ، \nكذلك أوضح الجانب القانوني فيما يخص قانون إنشاء الهيئة.\n وأشار \" الشيخ \" إلى أن الهيئة تسعى إلى إتاحة كل المعلومات لكل \nالنواب العاملين في مجال اختصاصهم عبر اللجان، وأيضاً أهمية تقديم الدعم \nاللازم من هذه اللجان في الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.\n\n ومن جهتهم قدم مدراء الإدارات التابعين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد\nشرحا عن بعض الملفات والقضايا التي تم إنجازها وكذلك التي جاري العمل على\nمتابعتها وإستكمال الإجراءات بخصوصها.\n ومن جانبها ، أشادت رئيسة كتلة برلمانيات من أجل ليبيا بمجلس النواب \nبالمجهودات التي تقوم بها الهيئة للحد من إنتشار الفساد في قطاعات الدولة\nالعامة والخاصة.\n وأكد الحاضرون على ضرورة التنسيق والتعاون المتبادل فيما يخص عملية \nالتواصل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس النواب واللجان التابعة\nله.\n هذا وحضر الاجتماع أعضاء كتلة برلمانيات من أجل ليبيا \" أسماء الخوجة \" \n، و \" خديجة أحمد \" و\" عائشة شلابي \" و \" فاطمة الصويعي \" ، كما حضر \nالاجتماع مدراء ادارات - القطاع الخاص بالهيئة \" محمد جمعة \" والشؤون \nالإدارية والمالية \" محمد الكحيلي \" ومتابعة القطاع العام \" أبو بكر \nالحصائري \" والعلاقات العامة \" فؤاد أبودية \" والمستشار القانوني الدكتور\n\" مجدي الشبعاني \" ومدير مكتب الإعلام \"عزالدين الحراري\" .\n \n ...( وال )..