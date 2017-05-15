دوريات امنية بمدينة أجدابيا تضبط كمية كبيرة من النحاس المهرب.

اجدابيا 15 مايو 2017 ( وال ) تمكنت عناصر دوريات قسم شرطة النجدة بمدينة أجدابيا صباح اليوم الأثنين من ضبط شاحنات محملة بمادة النحاس المهرب بالمدينة. وأوضح آمر دوريات قسم شرطة النجدة أجدابيا النقيب " صلاح عبد الحفيظ القرفة " في تصريحات صحفية " أنه و بعد ورود معلومات مفادها أن هناك شاحنات قادمة من مدينة بنغازي متوجهة إلى جهة الغرب محملة بمادة النحاس المهرب تم تكليف دوريات قسم شرطة النجدة أجدابيا بالوقوف على الطريق السريع شمال المدينة بعد التأكد من صحة خط سير الشاحنات بهذا الإتجاه. وأضاف " القرفة " - بعد دخول الشاحنات لمدينة أجدابيا تم استيقافها وتفتيشها بالكامل ومن خلال عملية التفتيش تبين أن الشاحنات محملة من فوق بالشعير ومن تحت مخبأة مادة النحاس وقطع غيار السيارات مستعملة، مشيراً إلى أن الشاحنات كانت قادمة من مدينة بنغازي بإتجاه مدينة زليتن غرب البلاد. وأكد آمر دوريات قسم شرطة النجدة أجدابيا النقيب " صلاح عبد الحفيظ القرفة " - انه سيتم إحالة القضية إلى مركز شرطة أجدابيا وذلك من حيث الاختصاص. ...( وال ) ...