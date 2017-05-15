الأمم المتحدة تعلن عن حاجتهما لأكثر من ( 1.

4 ) مليار دولار لمساعدة اللاجئين من جنوب السودان . جنيف 15 مايو 2017 ( وال )- أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي عن حاجتهما لأكثر من ( 1.4 ) مليار دولار من أجل توفير المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة اللاجئين من جنوب السودان في البلدان الستة المجاورة حتى نهاية العام الجاري. ونقلت مواقع اعلامية عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين قوله اليوم إن الصراع في جنوب السودان يجبر المدنيين على مغادرة منازلهم بأعداد قياسية " ، موضحا أن الوضع يزداد سوءا بسبب الصراعات والجفاف والمجاعة ، مما يزيد من نسبة النزوح والهجرة السريعة في واحدة من أشد الأزمات في العالم. وأوضح أنه ومع النقص الحاد في التمويل فإن المنظمات الإنسانية "تكافح لتوفير الغذاء المياه المأوى والخدمات الصحية للاجئين" في حين أن المجتمعات المضيفة للاجئين "تعد من أفقر بلدان العالم وتتعرض لضغوط هائلة". من جانبه قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي " ديفيد بيسلى " إن معاناة شعب جنوب السودان لا يمكن تصورها" ، محذرا من أن عمال الإغاثة لا يستطيعون الوصول إلى أشد الناس ضعفا وكثير منهم يموتون من الجوع والمرض بينما فر الكثيرون من وطنهم بحثا عن الأمن والسلام في دول أخرى". وكان أكثر من ( 1.8 ) مليون لاجئ بمن فيهم مليون طفل فروا إلى أوغندا السودان كينيا إثيوبيا جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى بينما يوجد نحو 2 مليون مشرد داخل البلاد. ...( وال )...