المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية بسرت يعاني تدهورا ونقصا في الإمكانيات.

سرت 15 مايو 2017 ( وال ) تفقد عضو المجلس البلدي سرت " إبراهيم مليطان " صباح اليوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية في المدينة، الذي يعاني تدهورا كبيرا ونقص في المعدات والعناصر الطبية. وأفاد المتحدث الإعلامي باسم المجلس البلدي سرت " محمد الأميل " وكالة الأنباء الليبية بأن زيارة " مليطان " إلى المركز الطبي تأتي في إطار متابعة الجهات والمؤسسات الحكومية التي عادت إلى العمل مجددا بسرت رغم الظروف الصعبة التى تعيشها المدينة من نقص في جميع الإمكانيات ، وشح وانعدام الأدوية، والسيولة، وانقطاع الاتصالات في المدينة. وأوضح " الاميل " أن موظفو المركز قدمو شرحا مفصلا لعضو المجلس البلدي سرت " إبراهيم مليطان " عن الأوضاع الصعبة التي يعانون منها المركز والعاملون به . ....( وال ) ...