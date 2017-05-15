رئيس المجلس الرئاسي يعلن ان الدولة ستتكفل بـ 50% من تكاليف الحج للحجاج الليبيين لهذا العام .

طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" أن الدولة ستتكفل بـ 50% من تكاليف الحج للحجاج الليبيين لهذا العام ، والبالغ عددهم حوالي ( 7000 ) حاج وحاجة من مختلف مدن ومناطق ليبيا .

واكد السراج في كلمة له خلال افتتاح مراسم انطلاق عملية قرعة تحديد الفائزين باداء فريضة الحج لهذا العام 1438 هجري -2017ميلادي ، أن لجنة الحج برئاسة عضو المجلس الرئاسي \" أحمد حمزة \" اتخذت كافة الاجراءات والترتيبات التى تكفل الرعاية للحجيج الليبي والسهر على راحتهم ، معبرا عن تمنياته للفائزين جميعا بالتوفيق والسداد ، وان يمن الله عليهم بالقبول وان يعودوا بحج مبرور ، وسعي مشكور ، وذنب مغفور . كما عبر عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية على ماتقدمه ، من مساعدات ، وتسهيلات للبعثة الليبية .

وقال ( إن الحج رحلة مقدسة مباركة ، تسمو فيها الروح بالطهر ، والصفاء ، وهو مناسبة عظيمة نستذكر فيها جميعا مبادئ الدين الحنيف ، ويستحضرون مقاصد الشريعة الاسلامية السمحاء ، ولقد كان الاسلام ، ولايزال ، وسيبقى نورا للهداية ، ومصدر خيرا وبركة ، جاء رحمة للعالمين ، وليحفظ كرامة الانسان ، ويصون حياته ، ينهي عن الفحشاء ، والمنكر ، والبغي ،والعدوان ، ويدعو إلى اداء الواجبات ، والحقوق ، والوفاء بالعهود ، والعقود ، والبعد عن العنف ، والتعصب ، والتحلي بالحكمة ) .

وأضاف ( لقد وقعت في بلادنا احداث تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن ، واشاعة الفوضى ، وترويع الناس ، كل ذلك يخالف ، ويناقض قواعد الدين الحنيف ، ولقد توعد الله المفسدين في الارض بأشد العذاب ، وندعو الله ان يهدي من ضل ، وان تصفى النفوس ، وان يجتمع الجميع على كلمة سواء ) .



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