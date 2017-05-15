الداخلية التونسية : إحباط محاولة هجرة غير شرعية باتجاه ايطاليا انطلاقا من سواحل قليبية .

تونس 15 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين عن إحباط محاولة تسلل زورق ايطالي مطاطي سريع قادم من ايطاليا لنقل مجموعة من المهاجرين حيث تم إلقاء القبض على ( 8 ) منهم . ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان للوزارة اليوم أفاد بأن الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بقليبية بولاية نابل تمكنت اليوم من إحباط عملية تسلل زورق ايطالي مطاطي سريع قادم من ايطاليا يقوده ربان تونسي الجنسية مقيم بإيطاليا والذي كان يعتزم نقل مجموعة من المهاجرين انطلاقا من شاطئ دار علوش معتمدية حمام الغزاز بولاية نابل بطريقة غير شرعية". وأضاف البيان أنه تم إلقاء القبض على ( 8 ) أشخاص من المهاجرين كانوا ينوون المشاركة في عملية الهجرة السرية باتجاه ايطاليا (تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة) والذين اعترفوا بأن كل واحد منهم سلم منظم العملية مبالغ مالية تتراوح بين ( 5 و7 ) آلاف دينار". كما تم "حجز ( 390 ) لترا من الوقود ومبلغا ماليا بالعملة قدره ( 650 ) أورو وقطعة أثرية في شكل رحى صغيرة الحجم كان أحد المهاجرين يعتزم تهريبها إلى ايطاليا . وبحسب وزارة الداخلية فقد أذنت النيابة العامة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية بعد استشارتها بالاحتفاظ بـ ( 7 ) مهاجرين منهم مع فتح قضيتين الأولى تتعلق ب "محاولة الهجرة بطريقة غير شرعية" والثانية ب" حيازة عملة أجنبية دون رخصة". ...( وال )....