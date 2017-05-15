المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الدوري العادي بمحكمة استئناف غريان .

غريان 15 مايو 2017 ( وال ) - عُقد بقاعة محكمة استئناف غريان صباح اليوم الاثنين الاجتماع الدوري العادي للمجلس الأعلى للقضاء . وضم الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا المستشار "محمد القمودي الحافي" والنائب العام المستشار "إبراهيم مسعود" ورئيس إدارة التفتيش المستشار "عبد الفتاح بالمان" ورؤساء وأعضاء المحاكم والنيابات الواقعة بنطاق محكمة استئناف غريان . وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا المستشار "محمد الحافي" لمراسل وكالة الأنباء الليبية بأن حضورنا اليوم إلى مدينة غريان هو في إطار الاجتماعات الدورية العادية التي يعقدها المجلس الأعلى للقضاء في مختلف المدن الليبية . وأضاف "الحافي" لقد قمنا بعدت اجتماعات خلال الأشهر الماضية حيث كان أخرها في مدينة البيضاء وها نحن اليوم في مدينة غريان لمناقشة كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه العمل القضائي وسُبل إيجاد حلول لها وإمكانية تقديم الدعم وتسهيل عمل المحاكم والنيابات وذلك من خلال التنسيق مع المجلس البلدي . من جهته أوضح رئيس محكمة غريان الابتدائية المستشار "محمد عبد النور الناجح" بأن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يأتي في إطار الجهود المبذولة للمحافظة على وحدة القضاء الليبي وإبعاده عن كافة التجاذبات السياسية . وقد شارك في الاجتماع التقابلي مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كافة رؤساء النيابات الكلية الواقعة بنطاق محكمة استئناف غريان والتي تشمل كل من "نيابة نالوت الكلية ، ونيابة جادو الكلية ، ونيابة الزنتان الكلية ، ونيابة غريان الكلية. هذا وقد كان في استقبال رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عند وصولهم إلى مدينة غريان مساء أمس كل من عميد بلدية غريان "يوسف إبديري" ورئيس محكمة استئناف غريان المستشار "العجيلي المعلول" ورئيس فرع وزارة العدل ببلدية غريان المستشار "محمود ابوغفة" ورئيس فرع إدارة التفتيش بغريان الدكتور "مسعود العزابي" ورئيس نيابة غريان الابتدائية المستشار "إبراهيم الساعدي" ورئيس محكمة غريان الابتدائية المستشار "محمد الناجح" ومدير أمن غريان العقيد "عبد الرزاق عميش" . ..(وال -غريان)..