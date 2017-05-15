افتتاح سوق خيري بواحة أوجلة .

اوجلة 15 مايو 2017 (وال )افتتحت جمعية " فاطمة الزهراء" الخيرية في واحة أوجلة سوقها الخيري السنوي والذي اشتمل على المشغولات اليدوية والملابس إضافة إلى عدة معارض. وأفادت مديرة الجمعية " فتحية قبابو" وكالة الانباء الليبية بأن الهدف من هذا السوق هو مساعدة الأسر المحتاجة وربات البيوت لتشجيعهن ودعم المشروعات البسيطة وعرض المواهب والأشغال التي تتقنها النساء بأوجلة. هذا وقد حضي السوق بزيارة لفيف من المواطنين والمهتمين ومدراء بعض المكاتب والجهات العامة بالبلدية. ...( وال ) ...