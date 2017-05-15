إتحاد مسؤولي الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمنطقة الغربية والجبلية يعقدون ملتقاهم الرابع ببلدية غريان .

غريان 15 مايو 2017 ( وال ) - عقد بمسرح كلية الهندسة ببلدية غريان صباح اليوم الاثنين الملتقى الرابع لإتحاد مسؤولي الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمنطقة الغربية والجبلية بمشاركة مسؤولي ومنسقي مكاتب الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ببلديات الجبل والمنطقة الغربية . واستعرض المجتمعون في البداية ما تم مناقشته بالاجتماع السابق الذي عُقد بمدينة صبراتة ، انتقلوا بعدها إلى مناقشة أهم المشاكل التي تواجه المشاريع الزراعية ، والعمل على ضرورة فتح مكاتب الوقاية بالبلديات وتوفير الأدوية والمستلزمات لمكافحة الآفات والأمراض الزراعية والعمل على ضرورة فتح مكاتب مكافحة الجراد الصحراوي ودعمها بالمعدات والأدوات لغرض حملات مكافحة الجراد الصحراوي كما شدد المجتمعون على ضرورة دعم مكاتب التعاون والإرشاد بالبلديات حتى تؤدي هذه المكاتب أعمالها على أكمل وجه والعمل على تفعيل دور المحاجر الزراعية والبيطرية في مختلف المعابر وتفعيل دور الشرطة الزراعية في حماية الراضي الزراعية والغابات والعمل على نقل تبعية مراكز الشرطة الزراعية ومكاتب الصحة الحيوانية إلى البلديات مباشرة . كما بحث الاجتماع تشكيل لجنة إدارية من أعضاء الاتحاد لتنسيق العمل بين وزارة الزراعة ومسؤولي الاتحاد وإعداد اللائحة التنفيذية لعمل الاتحاد ، وتشكيل لجنة من الاتحاد تتولى فتح قناة إعلامية أو فتح موقع للتواصل الاجتماعي خاص بالاتحاد ، كما تم مناقشة مصروفات الباب الثاني والتأكيد على ضرورة تسوية قطاع الزراعة بباقي القطاعات في عملية الصرف . هذا وقد حضر الاجتماع كـل مـن وزير الزراعة والثروة الحيوانيـة والبحريـة "عبد المنعم ميهوب" ومدراء إدارات التعاون والإرشاد ومدير إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية ومدير جهاز الشرطة الزراعية ومدير المركز الوطني للوقاية ومدير الإدارة القانونية بالوزارة وعميد بلدية غريان "يوسف إبديري" وعضو المجلس البلدي "يوسف قدمور" ومنسقي قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالمنطقة الغربية والجبلية . ... ( وال غريان )....