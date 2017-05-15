اللجنة التحضيرية للمُلتقى الأوّل للإعلاميين الرّياضيين في ليبيا تعقد اجتماعها الاول ببنغازي.

بنغازي 15 مايو 2017 (وال ) .عقدت اللجنة التحضيرية للملتقى الأول للإعلاميين الرياضيين اجتماعها الأول بمدينة بنغازي. ونوقش خلال هذا الاجتماع العديد من النقاط الهامة أبرزها عملية الإشراف والتحضير للملتقى والذي تزامن مع احتفالية مرور عام على تأسيس نقابة الإعلاميين الرياضيين. وأوضحت مصادر باللجنة أن الملتقي والاحتفالية السنوية حدد لها يوم السبت المقبل 20 من هذا الشهر وستكون تحت شعار "الوفاء للأوفياء" وذلك تكريماً لبعض الشخصيات التي أعطت بتفاني وإخلاص للمجال الرياضي الكثير. وأكدت المصادر أن الملتقى سيكرم 21 من الإعلاميين الرياضيين الذين فارقوا الحياة مشيرة إلى أن هذه البادرة متفق عليها من الجميع تعبيراً عن الوفاء والإخلاص ومد جسور التواصل بين الإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا. يذكر أن نقابة الإعلاميين الرياضيين تم تأسيسها في التاسع من أبريل 2016م وتعد أول نقابة رياضية للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا. ...( وال - بنغازي )...