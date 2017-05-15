وصول سفينة تحمل 512 مهاجرا و7 جثث ميناء تراباني بصقلية.

روما 15 مايو 2017 ( وال) - أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول السفينة "ديتشوتّي" التابعة لقوات خفر السواحل الى ميناء تراباني بصقليةصباح اليوم الاثنين، تحمل على متنها 512 مهاجرا و7 جثث. وأضافت المصادر ذاتها حسب وكالة " آكي" الإيطالية أن "المهاجرين الـ512 تم إنقاذهم في البحر المتوسط خلال الايام الاخيرة"، مبينة أن "على متن السفينة هناك سبع جثث لذكور، انتشلت خلال عمليات الإنقاذ في البحر". وأوضحت المصادر الأمنية أن "484 مهاجرا من هؤلاء، تم إنقاذهم أمس في منطقة وسط البحر المتوسط من خلال 4 عمليات تمت بالتنسيق مع مركز عمليات خفر السواحل في روما، وبالتعاون مع وزارة البنية التحتية والنقل". وخلصت المصادر الى القول إن "عملية الانقاذ شهدت مشاركة السفينة التجارية (أوهايو) أيضا". ...( وال ) ...