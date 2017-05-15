رئيس اللجنة التسييرية للهيأة العامة للثقافة يجتمع بأعضاء مجلس النواب الداعمين والموقعين على الاتفاق السياسي .

طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - خُصص الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة التسييرية للهيأة العامة للثقافة " حسن أونيس " ، مع عدد من أعضاء مجلس النواب الداعمين والموقعين على الاتفاق السياسي لمناقشة العراقيل والمشاكل التي تواجه قطاع الثقافة والشأن الثقافي في ليبيا بشكل عام . وقدم رئيس اللجنة التسييرية للهيأة في مستهل الاجتماع ، لأعضاء مجلس النواب ، نبذة عن خطة عمل الهيأة للإرتقاء بالعمل الثقافي ، والجهود والمبادرات التي قامت بها الهيأة العامة للثقافة ، من أجل دعم المصالحة الوطنية ، والنهوض بالمشهد الثقافي في ليبيا خلال الفترة الماضية . وتخلل اللقاء مداخلات وتبادل لوجهات النظر حول مختلف القضايا والشؤون الثقافية ، وأجاب رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية بالهيأة العامة للثقافة على التساؤلات التي طرحها أعضاء مجلس النواب . وحضر الاجتماع الذي عقد الأحد بفندق باب البحر بطرابلس أعضاء اللجنة التسييرية ، وعدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالهيأة . ( وال )