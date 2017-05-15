موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الإثنين 15 مايو 2017 .

م . = طرابلس - رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور"عبد الرحمن السويحلي" يلتقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مارتن كوبلر " والوفد المرافق له . = طرابلس - المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية ، تحت إشراف ومتابعة المجلس الرئاسي . = غريان - المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه الدورى اليوم بمحكمة استئناف غريان ، ويناقش العراقيل والمشاكل التي تواجه العمل القضائي وسُبل إيجاد الحلول لها ، وإمكانية تقديم الدعم وتسهيل عمل المحاكم والنيابات ، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس البلدي . = الكويت - النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " أحمد معيتيق "، يلتقى رفقة المدير العام لهيئة الشباب والرياضة " الشيباني عبدالله " ، بوزير الشباب الأردني نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب " حديثة خريشة " ، وذلك على هامش حضوره فعاليات " الكويت عاصمة الشباب" التي انطلقت صباح اليوم الاثنين بالكويت . = روما - إيطاليا والمانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على إرسال بعثة للحدود الجنوبية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم شمالا إلى السواحل ، ومصدر بوزارة الداخلية الإيطالية يعلن , أن روما وبرلين أرسلتا خطابا مشتركا للاتحاد الأوروبي لطلب إرسال بعثة للحدود الجنوبية لليبيا التي يعبرها كثير من المهاجرين في طريقهم إلى أوروبا . = الخمس - أقامة حلقة نقاش حول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016 . م ، وذلك بهدف ايجاد آلية يمكن من خلالها الاستفادة من هذا التقريرالقيّم وامكانية تنفيذه . = سرت - المنظمة الدولية للهجرة تسيّر قافلة مساعدات انسانية للعائلات القاطنة بحى الجيزة العسكرية سرت 650 وحدة سكنية ، وشملت المساعدات مفروشات ومواد غذائية وسلع تموينية ومواد تنظيف وغيرها من المواد . ( وال