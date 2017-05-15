البرلمان العربي يطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

السودان 15 مايو 2017 (وال) - طالب رئيس البرلمان العربي،" مشعل بن فهم السلمي"،، من مجلس النواب الأمريكي رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، تقديرًا للجهد الكبير الذي تبذله دولة السودان في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في العالم العربي والإسلامي وإفريقيا. وقال" السلمي - في رسالة خطية وجهها اليوم إلى بول راين، رئيس مجلس النواب الأمريكي - إن البرلمان العربي إذ يثمن ما قامت به الإدارة الأمريكية السابقة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة السودان، فإنه يتطلع وبمناسبة مراجعة إدارة الرئيس دونالد ترامب للحالة في دولة السودان أن يتم رفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ورفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وأكد رئيس البرلمان العربي حسب كالة انباء السودان ( صحافة الالكترونية )إن هذا المطلب يأتي نظرًا لأن دولة السودان تعتبر اليوم من الدول المحورية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، فهي من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتحالف العربي لدعم الشرعية في جمهورية اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية، كما يقوم بدور إيجابي وفاعل في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا . ...( وال ) ...