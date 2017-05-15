انطلاق الامتحانات النهائية لسنوات النقل الأساسي والثانوي غد الثلاثاء .

طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - تنطلق يوم غد الثلاثاء في المؤسسات التعليمية كافة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي . وكانت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت أمس الاول أن الامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ستبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايوالجارى . وأرجعت الوزارة في خطاب عممته على مديري مكاتب الامتحانات بالبلديات " سبب تقديم الامتحانات من 28 إلى 16 من مايو الجاري للظروف التي تمر بها البلاد وخاصة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ونزولا عند رغبة الطلاب وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني ". وكان وزير التعليم أ " عثمان عبدالجليل " قد أوضح في تصريح للموقع الإلكتروني للوزارة، أن تقديم الامتحانات جاء مراعاة لخصوصية بعض المناطق، وكذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من انقطاع للتيار الكهربائي وارتفاع في درجات الحرارة الأمر الذي سيؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطلاب". ..(وال)..