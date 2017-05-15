صيانة خطوط الكهرباء بعدد من المحطات بالجبل الغربي .

. جادو 14 مايو 2017 (وال)- أنهت فرقة صيانة غريان التابعة لدائرة الجهد المتوسط غريان الأحد أعمال الصيانة لمحطة كهرباء جادو (11-66) كيلو فولت. وشملت اعمال الصيانة التي استمرت عشرة أيام صيانة خطوط شكشوك 1 و 2 ، و خطوط الزنتان 1 و 2 ، وخط جادو - الرويس ، وخط جادو - الرحيبات ، إضافة إلى صيانة شبكة 11 كيلو فولت والتي تضم ثمانية خطوط 11 كيلو فولت ، ومحولات التغذية الداخلية ، وقضبي التوزيع 1 و 2. كما تم صيانة شبكة 66 والتي تضم محولين القدرة 1 و 2 ، إضافة إلى ستة خطوط 66 ، وخطوط رويس 1 وطمزين1. وضم فريق الصيانة 15 فنيا في عدة تخصصات منها " الصيانة الكهربائية وصيانة اجهزة الوقاية ، أجهزة المحولات ، اجهزة الخطوط والكوابل ". (وال جادو)