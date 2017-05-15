الرئاسي يشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية .



طرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني ، مساء أمس الأحد قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع

المصالحة الوطنية ، تحت إشراف ومتابعة المجلس الرئاسي.

وتتكوّن اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية ، وفق ما جاء

في القرار رقم 438 لسنة 2017 في مادته الثانية من خمسة عشر (15) عضوا

بقرار يصدر لاحقا يصدر عن المجلس الرئاسي بتسميتهم ويتم اختيارهم وفقا

لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة على أن

يراعي في تشكيل اللجنة التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار فان اللجنة المشكلة ستتولى إجراء مشاورات

وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في كافة أنحاء الدولة مع

الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة ، مع

وضع آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية.

وطالب المجلس الرئاسي من اللجنة وفق ما جاء في المادة الرابعة من

القرار بتقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها للمجلس الرئاسي واعتماد خطة

عملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية مع تحديد قواعد عملها

الداخلية.

ويكون من صلاحيات هذه اللجنة الإعداد لمشروع المصالحة الوطنية الاستعانة

بمن ترى لزوم الاستانة به ، وتكون مدة عمل هذه اللجنة فترة زمنية مدتها

أربعة أشهر ويجوز تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين.



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