الرئاسي يشكل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية .
الإثنين ، 15- 05- 2017 - 11:24:00
\nطرابلس 15 مايو 2017 ( وال ) - أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني ، مساء أمس الأحد قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع \nالمصالحة الوطنية ، تحت إشراف ومتابعة المجلس الرئاسي.\n وتتكوّن اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية ، وفق ما جاء\nفي القرار رقم 438 لسنة 2017 في مادته الثانية من خمسة عشر (15) عضوا \nبقرار يصدر لاحقا يصدر عن المجلس الرئاسي بتسميتهم ويتم اختيارهم وفقا \nلمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية والسمعة المحمودة على أن \nيراعي في تشكيل اللجنة التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي.\nووفقا للمادة الثالثة من القرار فان اللجنة المشكلة ستتولى إجراء مشاورات\nوحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية في كافة أنحاء الدولة مع \nالأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة ، مع \nوضع آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية.\n وطالب المجلس الرئاسي من اللجنة وفق ما جاء في المادة الرابعة من \nالقرار بتقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها للمجلس الرئاسي واعتماد خطة \nعملها بما في ذلك الإجراءات المالية التنظيمية مع تحديد قواعد عملها \nالداخلية.\nويكون من صلاحيات هذه اللجنة الإعداد لمشروع المصالحة الوطنية الاستعانة \nبمن ترى لزوم الاستانة به ، وتكون مدة عمل هذه اللجنة فترة زمنية مدتها \nأربعة أشهر ويجوز تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين.\n \n ...( وال )..