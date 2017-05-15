تراجع معدل البطالة في مصر إلى 12% في الربع الأول من هذا العام.

القاهرة 15 مايو 2017 ( وال ) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين إن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 12 بالمئة في الربع الأول من هذا العام مقابل 12.7 بالمئة قبل عام. وأضاف جهاز الإحصاء في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.503 مليون عاطل بانخفاض 88 ألفا. وأظهرت بيانات الجهازحسب وكالة رويترز أن حجم قوة العمل بلغ 29.149 مليون موظف بزيادة 710 آلاف موظف عن الربع المقابل من 2016. وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 12 بالمئة خلال السنة المالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو القادم .